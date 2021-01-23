سارق البيضة وسارق الثور

2021/01/23 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل البيض أكثر المواد الغذائية ارتباطا بالسياسة بعد الخبز.غالبا ما حملت ثورات شعبية اسم "ثورة الخبز".أما البيض فسلاح للساخطين يرشقون به المسؤولين الفاسدين.لكن استخدامه، في المغرب مثلا، اقتصر على المحتفلين بذكرى عاشوراء، إذ أضافوا إلى تسليتهم برش الماء، التراشق بالبيض أيضا.

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