بنكان في فلوريدا يغلقان حساب ترامب

2021/01/23 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قطع بنكين اثنين في منطقة ميامي العلاقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال إغلاق حساباته.وأعلن بنك يونايتد، حيث كان ترامب يملك ما بين 5 و25 مليون دولار في نهاية 2020، قراره يوم الخميس الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة “تامبا بي تايمز”.وقال ممثل البنك في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة ميامي هيرالد: “لم تكن لدينا علاقة إقراض مع دونالد ترامب ولم تعد لدينا أي علاقة تأمين معه”.هذا وقطع “بروفشنال بنك” في فلوريدا صلته بترامب في منتصف يناي/كانون الثاني، حيث قال متحدث باسم البنك لبلومبرغ، إن البنك لن يتعامل مع ترامب أو مع الشركة العائلية، منظمة ترامب، بعد الآن.وأعلنت بنوك أخرى عن قرارات مماثلة مثل “سيغناتشر بنك” في نيويورك و”دويتشه بنك”.



وقطعت الشركات علاقاتها مع ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني.



واتُهم ترامب بالتحريض على الهجوم بسبب خطاب ألقاه في نفس اليوم.ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى ولاية فلوريدا يوم 20 يناير/كانون الثاني، بعد مراسم وداع قصيرة أقيمت لهما في قاعدة “أندروز” المشتركة بواشنطن.انتهى 25

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