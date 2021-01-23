النزاهة تشدد على تحصين الوظيفة العامة من تسلل الفاسدين وعديمي الخبرة

2021/01/23 | 11:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، تفاصيل إجراءاتها بصدد مزاعم الفساد في ملف التعيينات، فيما أكدت نظرها في 873 إخباراً وقضيَّـةً جزائيَّةً.وقالت الهيئة في حديث مفصل مع الوكالة الرسمية، إن “تحصين الوظيفة العامَّة من تسلُّل الفاسدين وعديمي الخبرة والكفاية، والمُطالبة بتولية النزهاء الصالحين تُمثل إحدى الركائز المُهمَّة التي سعت الهيئة لتحقيقها، لما لها من أثرٍ بالغٍ في تحقيق أهداف مُؤسَّسات الدولة الرامية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والدفع باتجاه التنمية والأعمار والرفاهية وتوسيع الاستثمار”، لافتة إلى أن “ملف التعيينات يُعَدُّ بوابة الولوج إلى الوظيفة العامة؛ لذا كان لا بد لهيئة النزاهة من إجراءاتٍ لمعالجة هذا الملفّ الحسَّاس، منها ما هو […]

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