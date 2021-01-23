البطالة في السعودية تسجل ارتفاعا كبيرا

2021/01/23 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انخفض معدل البطالة في السعودية في الربع الثالث من العام 2020، 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، إلى 14.9%، نزولاً من 15.4% في الربع الثاني من العام نفسه، حسبما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.وأفادت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” بأن “آثار جائحة كورونا لا تزال مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي”، مشيرة إلى أن إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة بلغ 59.5 في الأشهر الثلاثة الممتدة من تموز إلى أيلول 2020، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.وتأتي الأرقام الجديد فيما تواصل السلطات سياسات اقتصادية منذ 2016 تحاول من خلالها استحداث ملايين الوظائف وخفض البطالة إلى 7% بحلول 2030، لكن الخطط تعطلت بفعل أزمة كورونا التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الهبوط في العام 2020، الأمر الذي خلّف تداعيات سلبية على الاقتصاد السعودي، كما على مختلف الدول المنتجة للنفط.والبيانات الجديدة صدرت بعد يومين من إعلان “مبادرة البيانات المشتركة” ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر عند 6.35 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما كانت المملكة قد صدرت 6.16 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.وأوضحت المبادرة، ان إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم زاد عن الشهر السابق 46 ألف برميل يوميا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، حسبما نقلت عنها وكالة رويترز.وانخفض استهلاك الخام بالمصافي المحلية السعودية 2.6% إلى 2.34 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين تراجع الحرق المباشر للخام 71 ألف برميل يوميا إلى 320 ألف برميل يوميا، فيما لم يطرأ تغير يذكر على إنتاج الخام الذي بلغ 8.97 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.



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