الاقتصاد النيابية: البرلمان سيصدر توصيات بشأن سعر صرف الدولار بموازنة 2021

2021/01/23 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت ، أن البرلمان سيصدر توصيات بشأن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 ، مشيرة الى ان تحديد سعر الصرف شان حكومي ومن صلاحياتها الحصرية .

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيرفع توصيات في الموازنة بشأن سعر صرف الدولار”.

وأضاف الفيلي، أن “الامر متروك للحكومة الالتزام بالتوصيات من عدمه”، مشيرا إلى ان “صلاحيات البنك المركزي رسم السياسة المالية والنقدية وتحديد سعر الصرف”.

ولفت إلى أن “المناقشات لازالت مستمرة بشأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الذي أضر شرائح كثيرة في المجتمع العراقي”.

وكان النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي أكد في تصريح سابق، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لن يبقى ثابتا وفق ما تم وضعه في موازنة ٢٠٢١.



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