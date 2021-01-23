كلوب يعترف بفشله عشية موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

2021/01/23 | 11:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بفشله في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، وكانت الخسارة 0-1 أمام بيرنلي، يوم الخميس الماضي، أول هزيمة لـ”الريدز” على ملعبه “آنفيلد” منذ ما يقرب عن أربع سنوات.وبات الفريق الأحمر، يتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، الغريم مانشستر يونايتد، الذي سيواجهه غدا الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي .وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المرتقبة: “عندما لا تسير الأمور على […]

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