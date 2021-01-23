شيوخ شواذ جنسيا - بوسي الجمسي

2021/01/23 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوسي_الجمسي "من يثار جنسيا من (الشعر، العطر ،صوت الخلخال أو صوت الكعب العالي،ملابس المرأة الداخلية،الأطفال أي الولع الجنسي بمن دون الثامنة عشر أو البيدوفيليا) فهو شاذ جنسيا و يحتاج للعلاج النفسي."تلك كانت كلمات علماء النفس الأوائل ، جعلتني تلك العبارات أعيد النظر في إحترامي لبعض شيوخنا المشاهير سواء كانوا أزهريين أو سلفيين أو حتى هواة الدعوة الإسلامية من الدعاه الجدد من أصحاب المظهر العصري و الإسلوب ا ......





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