عطوان :ضربتان مُوجِعَتان للعِراق وسوريا والمحرض عليهما عاد!!

2021/01/23 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب المحلل والاعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان عن استغرابه لوقوع هجومين احدهما في العراق والثاني في سوريا في اليومين الاولين من حكومة بايدن الجديدة...

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