الزراعة العراقية: تصدير 5 آلاف طن من الطماطم إلى السعودية

2021/01/23 | 11:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الموافقة على تصدير 5 آلاف طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.وقال محمد الخفاجي وزير الزراعة العراقي، في بيان اليوم الجمعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم، الى المملكة …

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