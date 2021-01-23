2021/01/23 | 11:18 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الموافقة على تصدير 5 آلاف طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.
وقال محمد الخفاجي وزير الزراعة العراقي، في بيان اليوم الجمعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم، الى المملكة …
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وقال محمد الخفاجي وزير الزراعة العراقي، في بيان اليوم الجمعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم، الى المملكة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة العراقية: تصدير 5 آلاف طن من الطماطم إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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