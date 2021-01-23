المالية النيابية: العجز في موازنة العراق لن يبقى 71 ترليون دينار

2021/01/23 | 11:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، أن حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار، مشيرة الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد.وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية …

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