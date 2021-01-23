تعرف على شروط وفوائد ومدة تسديد قرض الـ100 مليون لشراء وحدات سكنية للموظفين والمواطنين

2021/01/23 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” شروط وفوائد ومدة تسديد قروض شراء الوحدات السكنية للمواطنين والموظفين التي اعلن عنها مصرف الرافدين.

حيث صرّح المكتب الإعلامي للمصرف أن المصرف قرر منح القروض لتلك المشاريع بهدف دعم الموظفين والمواطنين والتي بلغت نسب الانجاز فيها 60%، فيما دعا الشرائح المشمولة بزيارة موقعه للاطلاع على التعليمات الخاصة بذلك.

الشروط والضوابط العامة

أ- في حال كون طالب القرض موظفا:

أن يكون على الملاك الدائم مستمر بالخدمة بكتاب تأييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة.

أن يغطي 50% من راتبه الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية.

أن لا يكون استلم قرضا سكنيا سواء من مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد أو من المصارف الأخرى.

يحدد مبلغ القرض على أساس (100) راتب اسمي لا يتجاوز حده الأعلى (75) مليون دينار وفي حال كون الراتب الاسمي للموظف طالب القرض يقل عن (400) ألف دينار شهريا يتم منحه قرض لا يزيد عن (40) مليون دينار في حال رغبته بذلك.

ب- في حال كون طالب القرض مواطن:

أن يكون عراقي الجنسية ممن أكملوا (18) سنة وكامل الأهلية القانونية.

يقدم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية – شهادة الجنسية – بطاقة السكن) أو البطاقة الوطنية.

توقيع تعهد يؤيد بعدم منحه قرض من مصرفنا أو مصرف الرشيد أو أي مصارف أخرى.

يكون مبلغ القرض (40) مليون دينار كحد أعلى.

مدة القرض (15) سنة يسدد مع الفائدة على مدى (180) قسط بطريقة القسط (الثابت) وابتداء من الشهر الذي يلي شهر المنح.

يكون القرض بفائدة (10%) عشرة بالمائة سنويا.

يقدم المقترض سند عقاري خلال مدة أقصاها (6 أشهر) من تاريخ استلامه للقرض.

يكون الاستقطاع للأقساط المترتبة على المقترض عن طريق أدوات الدفع الالكتروني إن أمكن ذلك.

ضمانة القرض رهن العقار بعد تسجيله باسم المقترض لصالح المصرف إضافة إلى كفيل ضامن للقروض التي تمنح للمواطنين من غير الموظفين وان يكون موظف على الملاك الدائم او زبون لديه تسهيلات مصرفية موثقة بضمانة عقارية أو تقديم كمبيالة حين الطلب مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم التسديد بثلاثة أقساط متتالية يتم تنفيذ الكمبيالة لدى دائرة التنفيذ المختصة دون سابق إنذار

لا يتجاوز مبلغ القرض الممنوح سعر بناء الوحدة السكنية الذي يتضمنه العقد المبرم مابين الموظف والشركة المنفذة للبناء على أن يطرح منه (مبلغ المقدمة + كافة الأقساط المدفوعة نقدا من قبل المقترض قبل منح القرض.(

إجراء الكشف الموقعي على العقار وفقا للمستمسكات الثبوتية وصورة قيد له (سند) حديثة صادرة عن دائرة التسجيل العقاري أو جهة الاستثمار ذات العلاقة من قبل لجنة تؤلف من (موظف مختص في الإدارة العامة / لجنة الكشف في الفرع / الخبير الأهلي / ممثل عن دائرة المهندس المقيم للشركة).



يؤيد نسب الانجاز.

إجراءات الفرع في منح القرض

تقديم طلب وفقا للاستمارة المرفقة وكذلك ملئ نماذج تأييد دائرة الموظف كونه منتسبا إليها (إن كان موظفا) وتعهدها بتسديد الأقساط عن طريق استقطاعها من راتبه وإرسالها إلى المصرف أولا بأول إضافة إلى الكمبيالة حين الطلب بمبلغ القرض +20% مصدقة من كاتب العدل.

يقدم صورة قيد حديثة الإصدار للعقار باسم طالب القرض.

نسخة أصلية من عقد الشراء مابين المقترض وشركة البناء يتضمن (سعر الوحدة السكنية) وكذلك مبلغ المقدمة المدفوعة نقدا للشركة من قبل المقترض.

تقديم المستمسكات التعريفية.

تسجل الطلبات في برنامج خاص يكتب لهذا الغرض ويزود طالب القرض برقم وتاريخ لإغراض المراجعة.

يستحصل إذا اقتضى الحال تأييدات بصحة صدور كتب التأييد و أي مستمسكات أخرى ترى إدارة الفرع وجود ضرورة لها وفقا لتقديراتها وعلى مسؤوليتها الكاملة.

يقوم الفرع بتدقيق المعاملة من كافة الأوجه وبعد التحقق من توفر جميع الشروط في مقدم الطلب وصحة صدور سند العقار والمستمسكات الأخرى.

إرسال إحصائية المعاملات التي تم انجازها إلى الإدارة العامة / قسم الائتمان المصرفي بيد معتمد الفرع.



مرفقة بكتاب يتضمن جدول تفصيلي بالمنح.

يتم إجراء التأمين على الوحدة السكنية لصالح المصرف وعلى نفقة المقترض

لا يتم نقل ملكية الوحدة السكنية إلى الغير إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من المصرف لتدوير القرض إلى الغير (المستفيد الجديد) أو تسديد رصيده من قبل المستفيد الأول.

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