الشيوخ الامريكي: محاكمة ترامب بعد 8 شباط

2021/01/23 | 11:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ العرب والعالمأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير – شباط .وقال شومر في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: “بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 …

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