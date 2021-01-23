2021/01/23 | 11:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس.وذكر بيان للخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية”.واشار البيان الى ان “الاضرار دون خسائر بشرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي امس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).