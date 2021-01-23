نائب : حل البرلمان لنفسه يتطلب مسألتين أساسيتين

2021/01/23 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..بين النائب عن التحالف الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، السبت ، أن حل البرلمان نفسه يتطلب جلسة خاصة وتواقيع ثلثي أعضائه،وقال برواري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حل البرلمان يتطلب مسألتين أساسيتين وهي عقد جلسة خاصة يتم من خلالها دعوة ألاعضاء والمسألة الأخرى جمع تواقيع ثلثي أعضاء المجلس يطالبون بحل البرلمان نفسه”.وأضاف أن “الدعوة إلى حل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى السياسية”، مشددا على “ضرورة إكمال إجراءات أخرى ضرورية مثل البطاقة البايومترية و الخطط الفنية وكيفية تمويلها”.وكان مجلس الوزراء حدد 10 تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما رأى أعضاء في مجلس النواب أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات سيفقدها صفة المبكرة.



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