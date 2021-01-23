وكيل وزارة الداخلية: PUKmedia نقل الاخبار بكل مصداقية

2021/01/23 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث اللواء جتو صالح سعيد وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، برقية تهنئة الى موقع PUKmeida بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسه، متمنياً للموقع المزيد من التقدم والازدهار.

وجاء في برقية التهنئة: بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس موقع PUKmedia اتقدم باحر التهاني والتبريكات الى رئيس التحرير وجميع العاملين في الموقع، انتم وخلال السنوات الـ17 الماضية من عمر الموقع استطعتم تغطية الاحداث وايصال الاخبار بكل مصداقية وجراءة الى القراء وانا متاكد من ان هذه المهمة تمت بهمة مجموعة من الصحفيين والاعلاميين الكفوئين.

واضاف: الآن ومع ايقاد الشمعة الـ18 للموقع الاخضر والثري بالمعلومات للاتحاد الوطني اتمنى لكم المزيد من التطور والازدهار وان اراكم دائما في قمة التقدم، وادعوكم انتم رئيس التحرير وجميع الصحفيين والكوادر الى تكثيف الجهود لتطوير وتقدم موقعكم الاغر، ننتظر منكم وانتم توقدون الشمعة الـ18 المزيد من التقدم والازدهار.

PUKmedia ترجمة

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