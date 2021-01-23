وزارة النفط العراقية تعلن حجم الصادرات النفطية خلال العام الماضي

2021/01/23 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل.وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية رسمية، إن “مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير … Readmore

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