زعيم الديمقراطيين يعلن تحديد يوم 8 شباط موعداً لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الامريكي

2021/01/23 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن محاكمة دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع الثاني من شباط بعد أن يتسلم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق.وقال شومر أمام زملائه في مجلس الشيوخ إن الحزبين سيباشران … Readmore

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