الصين تسجل زيادة بعدد إصابات كورونا 

2021/01/23 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سجلت الصين اليوم السبت زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد – 19» مع حلول ذكرى مرور سنة على فرض أول إجراءات عزل عام بالعالم بسبب فيروس كورونا، وكان ذلك في مدينة ووهان، حيث ظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019.وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنها سجلت 107 حالات اليوم ارتفاعاً من 103 في اليوم السابق، مبينة أن 90 من الإصابات الجديدة انتقلت محلياً.وسجل إقليم هيلونغجيانغ 56 إصابة جديدة، وسُجلت 13 حالة في إقليم جيلين المجاور.



ورُصدت ثلاث حالات جديدة في كل من بكين وشنغهاي فيما سجل إقليم خبي المحيط ببكين 15 إصابة جديدة.وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تدرجها الصين ضمن الإصابات المؤكدة، إلى 99 بعد أن كان 119 في اليوم السابق.وبدأت الصين إجراء فحوص جماعية للكشف عن «كوفيد – 19» في بعض المناطق أمس الجمعة، وتجري شنغهاي فحوصاً لكل العاملين في المستشفيات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين أسوأ انتشار لفيروس كورونا المستجد منذ مارس (آذار).ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد – 19» في البر الرئيسي الصيني 88911 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.



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