2021/01/23 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإمارات العربية المتحدة انتهاء إجراءات صفقة مبيعات الأسلحة الأمريكية إليها، في آخر يوم من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.وقالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، في بيان: إن الإمارات “أنهت يوم الثلاثاء خطابات الاتفاق مع حكومة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تؤكد الانتهاء من اتمام صفقة مبيعات طائرات اف35 في آخر يوم من حكم ترامب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تؤكد الانتهاء من اتمام صفقة مبيعات طائرات اف35 في آخر يوم من حكم ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).