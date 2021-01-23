السفارة الأميركية: تخصيص 20 مليون دولار لدعم بغداد في تأمين المنطقة الدولية

2021/01/23 | 11:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السفارة الأميركية في العراق، اليوم السبت، تخصيص مايقارب 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين “المنطقة الدولية”.وقالت السفارة في بيان، إن “الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية”.وأضاف البيان إن “هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة”.وبحسب السفارة، “قدم العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية.ويمثل […]

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