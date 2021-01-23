في إحصائية جديدة.. النفط: صادراتنا حققت إيرادات بأكثر من 41 مليار دولار العام الماضي

2021/01/23 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

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مبنى شركة تسويق النفط سومو

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة النفط، السبت، عن إجمالي صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات بأكثر من 41 مليار دولار أميركي.

جاء ذلك في إحصائية لشركة تسويق النفط (سومو)، اليوم، 23 كانون الثاني 2021، حيث ذكرت أن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 الماضي، بلغ مليارا و96 مليونا و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليونا و362 ألف برميل وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميلا".

واضافت أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية"، مبينة أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 مليارا و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهريا".

واوضحت الشركة، أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولارا و86 سنتا للبرميل"، فيما بينت أن "مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة بلغت مليارا و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 مليارا و488 مليون دولار".

وأشارت إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليونا و8 الاف برميل، بإيرادات بلغت مليارا و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليونا و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليونا و765 ألف دولار".

واكدت أن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل بإيرادات بلغت 58 مليونا و381 ألف دولار".

ر.إ

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