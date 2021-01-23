بعد التوقف بسبب لقاء العراق والكويت.. تحديد موعد محتمل لانطلاق الدوري الممتاز

2021/01/23 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من اللجنة التطبيعية، السبت (23 كانون الثاني 2021)، أن لجنة المسابقات في طريقها للاعلان عن مواعيد الجولة الـ 16 من منافسات دوري الكرة الممتاز بعد التوقف بسبب لقاء المنتخب العراقي بنظيره الكويتي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "هناك نية لتحديد 30 و31 من شهر كانون الثاني الجاري موعدين لإنطلاق الدوري الممتاز بعد التوقف بسبب اللقاء الودي بين المنتخبين العراقي والكويتي في البصرة بالسابع والعشرين من الشهر الجاري".

وأضاف،إن "الجولة ستنطلق يوم 30 من الشهر الجاري للفرق التي لاتملك لاعبين في المنتخب الوطني، فيما تلعب الفرق التي تم إستدعاء لاعبين منها للقاء الودي في البصرة بين العراق والكويت، يوم 31 من كانون الثاني الجاري".

وكانت الجولة 15 قد إختتمت أمس الجمعة بلقاء الشرطة والجوية والذي انتهى سلبياً بالنتيجة.

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