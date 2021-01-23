واشنطن تعلن عن دراسة لحماية المنطقة الخضراء وتخصص 20 مليون دولار للمساعدة بتنفيذها

2021/01/23 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، السبت (23 كانون الثاني 2021)، تخصيص ما يقارب 20 مليون دولار لدعم العراق في تأمين المنطقة الدولية، وسط بغداد.

وقالت السفارة، في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "واشنطن خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية".

وأضافت، أن "الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وتابع البيان، أن "العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم اليوم التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية".

وأشارت السفارة، إلى أن "هذا التسليم يمثل انجازاً مهماً لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

ويأتي هذا الدعم نتيجة الاستهدافات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا التي تتعرض لها المنطقة الخضراء وخصوصاً السفارة الأمريكية.

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