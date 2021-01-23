الإيقاع بمتهمين يعملون في ’منظمات وهمية’ تستغل الأرامل والمطلقات بقضايا غير أخلاقية

2021/01/23 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

اتخذت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف إجراءات بحق أشخاص يعملون بمؤسسات "وهمية" تهدف إلى استغلال النساء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021) إن "مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في محافظة النجف، تمكنت من إيقاف عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص يعملون في مؤسسات وهمية متخذين من مساعدة النساء الأرامل والمطلقات هدف لاستغلالهن في أمور غير أخلاقية".

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت على أثر مناشدة قدمت من إحدى المواطنات، والتي حضرت إلى مقر شعبة الشرطة المجتمعية في المحافظة تطلب التدخل لمساعدتها، هذا وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية كافة بحق المتهمين بعدما تم نصب كمين لهم ومواجهتهم بالأدلة، التي لم يجدوا حيالها إلا الاعتراف بجرائمهم".

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