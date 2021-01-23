2021/01/23 | 11:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقدت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية متمثلة بالكابتن هيثم كاظم والمدرب المساعد الكابتن جاسم غلام اللاعب احمد جلال الراقد في مستشفى الشيخ زايد بعد تعرضه للاصابة خلال مباراة القوة الجوية والشرطة.

وأكد الكابتن هيثم كاظم عن استعداد ادارة نادي القوة الجوية بتكفل جميع نفقات علاج اللاعب احمد جلال وتوفير كل مايحتاجه من مستلزمات.

من جانبها قدمت ادارة نادي الشرطة شكرها لادارة نادي القوة الجوية على موقفها النبيل تجاه اللاعب احمد جلال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم وغلام يتفقدان اللاعب احمد جلال 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم وغلام يتفقدان اللاعب احمد جلال) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم وغلام يتفقدان اللاعب احمد جلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).