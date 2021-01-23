واشنطن تخصص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء من التهديدات والصواريخ

2021/01/23 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في العراق، السبت، تخصيص مايقارب 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين “المنطقة الدولية”.وقالت السفارة (23 كانون الثاني 2021) إن “الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة … Readmore

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