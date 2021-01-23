العراق خارج مؤشر التعليم العالمي.. والبرلمان يسائل الوزير

2021/01/23 | 11:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تتحركُ رئاسة مجلس النواب العراقي لمعرفة أسباب خروج جامعات البلاد من المؤشر العالمي للتعليم، بينما ترى لجنة نيابية ان التعليم الموازي و الاهلي في الجامعات العراقية بلا جودة، كما ان مخرجات الجامعات غير مدروسة.

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