2021/01/23 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن العراقي يطيح بأفراد خلايا نائمة شاركوا بمعارك مع داعش في مدينتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن العراقي يطيح بأفراد خلايا نائمة شاركوا بمعارك مع داعش في مدينتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن العراقي يطيح بأفراد خلايا نائمة شاركوا بمعارك مع داعش في مدينتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).