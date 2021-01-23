2021/01/23 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 16-1-2021-22-1-2021-01-21 إعداد:مديحه الأعرج-المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعلنت في آذار من العام 2010 موافقتها على توسيع الاستيطان في حي رامات شلومو في القدس الشرقية .



وكان مشروع رامات شلومو الاستيطاني قد اثار في حينه توترا حادا بين اسرائيل والولايات المتحدة حين اعلنت حكومة بنيامين نتانياهو عن نيتها بناء 1600 ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة نتنياهو وارهابيو ( شبيبة التلال ) يسعون لفرض أجندتهم الاستيطانية على إدارة بايدن - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة نتنياهو وارهابيو ( شبيبة التلال ) يسعون لفرض أجندتهم الاستيطانية على إدارة بايدن - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).