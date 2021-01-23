الأمن الوطني يُطيح بشبكة من الخلايا الإرهابية النائمة في كركوك

2021/01/23 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، الاطاحة بشبكة من الخلايا الارهابية النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي.

وذكر الجهاز في بيان أنه “بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي افرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة افراد مطلوبين وفق المادة “4 /ارهاب”.

واوضح أن “الارهابيين اعترفوا اثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لاعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية ، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بديوان “الجند” ولاية كركوك”.

واضاف “شارك بعضهم في هجمات ارهابية على قرية البشير ومصفى بيجي والقيام بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة، وجرى تدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لإتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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