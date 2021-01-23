المالية النيابية تعد استقطاع رواتب الموظفين “مخالفة ضريبية واضحة”

2021/01/23 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، استقطاع رواتب الموظفين، مخالفة ضريبية واضحة.

وقال الصفار في تصريح لـ”تقدم” إن “استقطاع رواتب الموظفين يعد مخالفة ضريبية واضحة، كون قانون الضريبة دائم وقانون الموازنة مؤقت”.

وأوضح ان “القانون المؤقت لا يجوز ان يجري تعديلات على القانون الدائم، وهنا تكمن المخالفة”.

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