واشنطن تتحدث عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم بغداد في تأمين 'المنطقة الدولية'

2021/01/23 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

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لقاء مسؤول أميركي مع قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن الخضراء

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت السفارة الأميركية في العراق، السبت، عن تقديم نحو 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين "المنطقة الدولية".

وذكرت السفارة في بيان لها اليوم، 23 كانون الثاني 2021، إن "الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية"، مبينة أن "هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وأوضح البيان أن "العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية".

وأشار إلى ان " هذا التسليم يمثل انجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

جدير بالذكر ان المنطقة الخضراء، تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات صاروخية عدة كان آخرها إطلاق 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأميركية، وقد تصدت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأميركية لصاروخين آخرين وفجرتهما في الجو قبل سقوطهما على الأرض.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أكدت في بيان مقتضب اليوم، انه "تم إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخين خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد".

ر.إ

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