الداخلية تطمئن بعد تفجيري الباب الشرقي: لا خطر يهدد أمن بغداد

2021/01/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الداخلية، السبت (23 كانون الثاني 2021)، بشأن وجود خطر ييهد أمن العاصمة، بعد الهجوم الذي نفذ انتحاريان في ساحة الطيران وسط بغداد، أول أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا وجود لخطر محدق يهدد أمن العاصمة وسلامة المواطنين"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية على أهبة الاستعداد والعمليات الاستباقية مستمرة على باقيا تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف، أن "هناك خلايا لتنظيم داعش الارهابية متربصة بنا، لكن لا خوف على أمن العاصمة وسلامة المواطنين في ظل وجود قوات أمنية على مستوى عالٍ من الحيطة والحذر".

وأوضح المحنا أن "العمليات الاستباقية لا تزال مستمرة وموجودة حيث تمكنت القوات الأمنية في الفترة الماضية من إحباط وإفشال العشرات من العمليات الإرهابية التي كان ينوي القيام بها".

وأول أمس الخميس، تعرضت العاصمة بغداد، إلى تفجيرين بواسطة إرهابيين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما وسط تجمع من المواطنين في ساحة الطيران، المكتظ بالمدنيين.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، استشهاد 32 مدنياً وإصابة 110 آخرين، في حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة.

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