’’رويترز’’: دوي انفجار في العاصمة السعودية

2021/01/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة "رويترز"، السبت (23 كانون الثاني 2021)، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوكالة، إن "الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق سماء الرياض".

وأضافت، أنه "سمع ستة انفجارات على الأقل ومشاهدة ومضات في سماء الرياض كما ظهرت سحب دخان فوق المدينة".

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

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