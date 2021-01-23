الإطاحة بشبكة من الخلايا النائمة في كركوك شارك أفرادها بمعارك ’’البشير وبيجي’’

2021/01/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني في كركوك، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021)، الإطاحة بشبكة من الخلايا الإرهابية النائمة، شارك أفرادها في معارك البشير وبيجي.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي أفرادها لما يعرف بالخلايا النائمة، مكوّنة من خمسة أفراد مطلوبين وفق المادة 4 /إرهاب".وأضاف البيان، أن الإرهابيين "اعترفوا أثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لإعادة تنظيمهم لشن عمليات إرهابية، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بديوان الجند ولاية كركوك".

وأشار البيان إلى أن "بعضهم شارك في هجمات إرهابية على قرية البشير ومصفى بيجي، والقيام بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة، وجرى تدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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