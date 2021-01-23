خبير اقتصادي لـ/نينا/ : يجب اتخاذ اجراءات حقيقية في الموازنة العامة قبل المصادقة عليها

2021/01/23 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا الخبير الاقتصادي رعد تويج ، الى اجراءات حقيقية في الموازنة العامة قبل المصادقة عليها .وقال تويج للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : من خلال مجريات الاحداث ومتابعة اللجنة المالية البرلمانية للموازنة العامة فانها لم تعمل على ارجاع الموازنة العامة الى الحكومة لتقليل العجز الخيالي الحاصل في الموازنة العامة والذي هو بقدر 71 مليار دولار وبالتالي اكتفاءها بمجموعة من الاجراءات الشكلية والاستفسارات ".ودعا تويج " الى اجراءات حقيقية في الموازنة العامة قبل المصادقة عليها فان مثل هذا العجز في الموازنة يفتح باب الاستدانة الاجنبية الواسعة وجعل الاقتصاد العراقي مرهونا بخدمة فوائد المديونية الاجنبية ".كما دعا الى" الترشيد في الموازنة لانها غير قابلة للتحقق وسيكون ذلك باهضا وان اللجنة المالية البرلمانية قد تقاعست في اداء واجباتها وخاصة انها ممثلة للشعب العراقي وضرورة ان تدافع عن مصالحه"./انتهى8

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