2021/01/23 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بصحفيي واسط في تغطية احداث المحافظة.وقال اللامي في المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين العراقيين فرع واسط اليوم ان الهيئة الادارية السابقة للفرع عملت بشكل مهني طيلة فترة عملها لافتا الى ان هناك صعوبات واجهت الصحفيين في المحافظة لكنهم عملوا بكل جدارة وكانت متقدمة على باقي النخب في المحافظة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يشيد بصحفيي واسط في تغطية احداث المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يشيد بصحفيي واسط في تغطية احداث المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).