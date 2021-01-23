2021/01/23 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حصر استقطاع الرواتب بالفئات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حصر استقطاع الرواتب بالفئات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حصر استقطاع الرواتب بالفئات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).