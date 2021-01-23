سلطة الطيران: حركة الطائرات في مطار بغداد طبيعية

2021/01/23 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكدت سلطة الطيران المدني اليوم السبت، أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم تعقيباً على سؤال لوكالة الأنباء العراقية (واع) بشأن تأثر حركة الطيران نتيجة تعرض مطار بغداد الى ثلاثة صواريخ ليلة امس: إن " الوضع طبيعي في المطار وحركة الطيران طبيعية في بغداد ".

وأشار الى أن "سلطة الطيران ملتزمة بإجراءات الوقاية الصحية في استقبال الوافدين"، لافتاً الى أن " السلطة تنفذ ما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات بشأن فيروس كورونا".

وأضاف كاظم أن "السلطة أبلغت شركات الطيران العربية والاجنبية والوطنية بعدم صعود أي مسافر من الدول التي تم منع مسافريها من الدخول الى العراق بسبب كورونا"، مؤكداً أن "الشركات المخالفة للتعليمات تتعرض الى عقوبات الطيران المدني العراقي".

وكانت خلية خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم السبت، عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ثلاثة صواريخ اطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، لافتة الى أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

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