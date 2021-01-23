2021/01/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من مفاوضات تعديل موازنة 2021، مبينا ان الموازنة ستشهد تقليص بنحو 20%..
وقال الكروي في تصريح لـ”دجلة”، ان “اللجنة المالية النيابية شارفت على انهاء مفاوضاتها مع الوزارات والمحافظين … Readmore
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وقال الكروي في تصريح لـ”دجلة”، ان “اللجنة المالية النيابية شارفت على انهاء مفاوضاتها مع الوزارات والمحافظين … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب برلماني: قرب الانتهاء من مباحثات تعديل موازنة 2021 وتم تقليص 20% منها) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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