نائب برلماني: قرب الانتهاء من مباحثات تعديل موازنة 2021 وتم تقليص 20% منها

2021/01/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من مفاوضات تعديل موازنة 2021، مبينا ان الموازنة ستشهد تقليص بنحو 20%..وقال الكروي في تصريح لـ”دجلة”، ان “اللجنة المالية النيابية شارفت على انهاء مفاوضاتها مع الوزارات والمحافظين … Readmore

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