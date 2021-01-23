فيروس كورونا يقتل شخصا كل 6 دقائق في ولاية ساو باولو البرازيلية

2021/01/23 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاق جميع المطاعم والمقاهي حتى السابع من الشهر المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد منسق خلية مكافحة كورونا وفاة شخص كل ست دقائق في الولاية بسبب فيروس كورونا، محذرا من سيناريو الأيام المقبلة في ظل التسارع الشديد بأعداد الإصابات والوفيات.

بدوره قال حاكم الولاية جواو دوريا، إن موجة ثانية من فيروس كورونا تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل خاصة في ولاية ساو باولو، مبينا أن ارتفاع أعداد الحالات التي تدخل المستشفيات أمر مقلق جدا.

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