قوة أمريكية تغادر أربيل باتجاه شمالي سوريا

2021/01/23 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

كشف مصدر أمني، السبت، عن مغادرة قوة أمريكية من قاعدة الحرير العسكرية في مدينة أربيل إلى مدينة المالكية شمالي سوريا.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوة العسكرية مكونة من 3 همرات غادرت أربيل باتجاه الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة قوات قسد الكردية، وذلك في مهمة استطلاعية”.

وأضاف أن “القوات غادرت عبر معبر سيمالكا الخاضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان، وذلك لاستطلاع الطريق تمهيداً لوصول قوة جديدة إلى قادمة من الأراضي السورية عبر نفس المعبر”.انتهى /15 ع

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