قوات الأمن الوطني في كركوك تلقي القبض على شبكة للخلايا الارهابية النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي

2021/01/23 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / تمكنت قوات الأمن الوطني في كركوك القبض على شبكة للخلايا الارهابية النائمة شارك افرادها في معارك البشير وبيجي .وذكر بيان للامن الوطني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه : بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي افرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة افراد مطلوبين وفق المادة "4 /ارهاب" ، اذ اعترفوا اثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لاعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية ، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بديوان "الجند" ولاية كركوك ، شارك بعضهم في هجمات ارهابية على قرية البشير ومصفى بيجي والقيام بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة./انتهى9

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