2021/01/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار".واضاف البيان ان "العملية شملت تفتيش مناطق (دنهاش وحليجيه والمقالع ومنطقة المشاريع) وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).