الداخلية 'لن نقطع الطرق أو نقيد الحريات'

2021/01/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت وزارة الداخلية اليوم السبت، ان الخطة الأمنية التي ستجريها لملاحقة الارهابيين لن تتضمن اي قطعاً للطرق أو تقييداً للحريات.

وزارة الداخلية اكدت في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان التغييرات في بعض المواقع الأمنية هو انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني.واشارت الوزارة الى ان الخطط الأمنية الجديدة ستركز على الجانب الاستخباراتي الذي اثبت فاعليته في إحباط عشرات المحاولات الإجرامية قبل حدوثها وتفكيك العديد من الشبكات الإرهابية.

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