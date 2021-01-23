2021/01/23 | 12:40 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 23 يناير 2021 | 12:28 مساءً | عدد القراءات : 13

إنطلاق عملية أمنية في الأنبار

أفاد إعلام الحشد الشعبي، السبت، بإنطلاق عملية أمنية في الأنبار.

وذكر إعلام الحشد، في بيان ، أن "قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش، نفذت اليوم، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان، أن "العملية شملت تفتيش مناطق ( دنهاش وحليجيه والمقالع ومنطقة المشاريع) وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية".

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