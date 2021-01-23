الصحة العالمية: من المبكر جدا الحديث عن استنتاجات بشأن منشأ كورونا

2021/01/23 | 12:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم السبت، أنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها إلى مدينة ​ووهان الصينية حيث​ بدأ فيروس كورونا المستجد بالانتشار​.ونقل موقع ” barrons” الأمريكي تصريحات مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة، مايكل رايان، الذي قال خلال مؤتمر الصحفي إن “كل الفرضيات مطروحة على الطاولة ومن المؤكد أن من المبكر جدا التوصل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها”.وأضاف ريان قائلا: “هناك ملاحظات علمية مختلفة في مناطق مختلفة من العالم، وجميعها على قدر كبير من الأهمية لأنّها تشكل الصورة المتكاملة”.وأردف رايان […]

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