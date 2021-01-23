بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لادراج اكبر مشروع مجاري بتاريخ ديالى في موازنة ٢٠٢١

2021/01/23 | 12:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن النائب مضر الكروي، السبت، عن جمع تواقيع نيابية لادراج اكبر مشروع مجاري في تاريخ ديالى في موازنة ٢٠٢١.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروغ مجاري غرب بعقوبة والذي يشمل 14 حي سكني يسكنه اكثر من 100 الف نسمة يعد من اكبر مشاريع المجاري في تاريخ ديالى وخصص له اكثر من 120 مليار دينار لتمويله منذ سنوات الا ان اسباب متعددة حالت دون تنفيذه ما اسهم في خلق واقع خدمي مؤلم في تلك الاحياء”.واضاف الكروي،انه” بدء بجمع تواقيع نيابية من اجل تضمين وادراج لمشروع في موازنة 2021 من اجل توفير التخصصيات المالية اللازمة للمباشرة به باعتباره مشروع حيوي جدا سينقذ 14 حي سكني من ماساة مزمنة منذ عقود مؤكدا با هناك دعم نيابي للمشروع وتم الايعاز للجنة المالية النيابية من اجل ادراجه ضمن ابواب الموازنة”.وتعاني احياء غرب بعقوبة من ازمة خدمية مزمنة بسبب عدم وجود مجاري ما اسهم في تعليق الكثير من مشاريع اكساء للطرق وبقية الخدمات الاخرى لحين الانتهاء من ملف المجاري”.انتهى 25 ف

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