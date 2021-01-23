مصدر بالمالية النيابية يكشف عن وجود اتجاهين بشأن قطع رواتب الموظفيين

2021/01/23 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي في اللجنة المالية , السبت , بوجود اتجاهيين بقطع رواتب الموظفين , مشيرا الى ان اللجنة خفضت الرواتب من 30 الى 35 % من نفقات الموازنة التي أرسلتها الحكومة .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة المالية النيابية توصلت الى اتجاهين بشأن قطع رواتب الموظفين ” , مبينا ان ” الاتجاه الأول يتضمن فرض ضريبة الدخل على راتب الموظف والاتجاه الثاني قطع نسبة محددة وتصاعدية للراتب الاسمي لرواتب الموظفيين البلغ مليون دينار فما فوق ” .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان ” اللجنة المالية في مجلس النواب قامت بتخفيض النفقات من 30 الى 35 % من الموازنة التي أرسلتها الحكومة”.وأشار المصدر الى أن “اللجنة ستنتهي من اعداد الصياغة القانونية لمشروع الموازنة وعرضها للتصويت خلال عشرة أيام مقبلة ” .



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