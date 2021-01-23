روسيا تبشر العالم.. لقاحاتنا فعالة ضد جميع السلالات

2021/01/23 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقالت غوليكوفا، إنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.

وأطلقت روسيا بداية الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

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